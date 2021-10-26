Малиновский признан лучшим игроком матча «Аталанта» – «Удинезе»
Чемпионат Италии. «Сампдория» – «Аталанта». Онлайн трансляция
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15:22
Руслан Малиновский / Фото: Аталанта
27 октября в рамках 10 тура чемпионата Италии «Сампдория» примет «Аталанту» украинца Руслана Малиновского.
После девяти туров «Аталанта» занимает пятую позицию, опережая «Ювентус» и «Фиорентину» лишь по разнице забитых и пропущенных мячей. «Сампдория» идет на 5-м месте, имея на 6 баллов меньше за бергамасков.
Текстовая онлайн трансляция матча будет доступна в этой новости. Начало – 19:30.
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