Чемпионат Италии. «Сампдория» – «Аталанта». Онлайн трансляция

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Руслан Малиновский / Фото: Аталанта

27 октября в рамках 10 тура чемпионата Италии «Сампдория» примет «Аталанту» украинца Руслана Малиновского.

После девяти туров «Аталанта» занимает пятую позицию, опережая «Ювентус» и «Фиорентину» лишь по разнице забитых и пропущенных мячей. «Сампдория» идет на 5-м месте, имея на 6 баллов меньше за бергамасков.

Текстовая онлайн трансляция матча будет доступна в этой новости. Начало – 19:30.