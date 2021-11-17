Чемпионат Нидерландов решили не прерывать. Игры вновь будут проходить без болельщиков

Несколько клубов требовали приостановить сезон

Фото: AFP

Чемпионат Нидерландов приняли решение продолжить.

Ранее несколько голландских клубов предложили остановить сезон. Все из-за коронавируса, который вновь активно накрыл страну.

Из-за ограничений болельщики не могли посещать футбольные матчи. Так как большую часть денег местные клубы зарабатывают на реализации билетов, они выступили с предложением приостановить чемпионат до лучшей ситуации в стране с COVID-19.

Впрочем, федерация решила не останавливать чемпионат, сообщает knvb.nl. Он продолжится, но болельщики посещать матчи не смогут.

Накануне, сборная страны вышла на ЧМ-2022.