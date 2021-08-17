Чемпионат Украины. «Ингулец» – «Динамо». Онлайн трансляция

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Фото: ФК Динамо Киев

В среду 18 августа в четвертом туре Украинской премьер-лиги «Ингулец» сыграет с киевским «Динамо».



Изначально матч должен был пройти в Кропивницком, но по просьбе «Ингульца» встречу перенесли в Киев на стадион «Динамо» им. В.В. Лобановского. Все это сделано для того, чтобы во второй половине сезона именно матчем с киевлянами открыть собственную новенькую арену в Петрово.

Следите за прямой онлайн трансляцией матча в этой новости. Начало – 19:30.