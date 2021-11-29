Президент «Ингульца» пропустил матч команды с «Шахтером» из-за алкоголя
Чемпионат Украины. «Шахтер» – «Львов». Онлайн трансляция
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Фото: Шахтер
3 декабря в рамках 17 тура УПЛ «Шахтер» в Киеве принимает «Львов».
После 16 туров «Шахтер» делит первую позицию с киевским «Динамо». «Львов» занимает 12-е место.
В прошлом туре «Шахтер» обыграл «Ингулец» (1:0), а «Львов» оказался сильнее «Мариуполя» (1:0).
Текстовая онлайн трансляция матча будет доступна в этой новости. Начало – 17:00.