Экс-игрок «Динамо»: «До сих пор пользуюсь тем, чему меня научил Луческу»
Чемпионат Украины. «Верес» – «Динамо». Онлайн трансляция
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Фото: Динамо Киев
4 декабря в рамках 17 тура УПЛ «Верес» в Луцке принимает киевское «Динамо».
После 16 туров «Динамо» делит первую позицию с донецким «Шахтером». «Верес» занимает 8-е место.
В прошлом туре «Динамо» обыграло «Минай» (2:0), а «Верес» проиграл «Колосу» (1:0).
Текстовая онлайн трансляция матча будет доступна в этой новости. Начало – 14:00.
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