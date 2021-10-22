Чемпионат Украины. «Ворскла» – «Шахтер». Онлайн трансляция

Все главные события центрального матча тура УПЛ на XSPORT.ua





Фото: Шахтер Донецк

В Полтаве в 12-м туре УПЛ «Ворскла» в центральном матче тура принимает донецкий «Шахтер».



После 11 матчей дончане идут на втором месте в турнирной таблице и на два балла опережают идущей третьей «Ворсклу».

Текстовая онлайн трансляция матча будет доступна в этой новости. Начало – 17:00.