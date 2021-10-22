Гол в ворота «Шахтера» был признан лучшим в 3-м туре Лиги чемпионов
Чемпионат Украины. «Ворскла» – «Шахтер». Онлайн трансляция
Все главные события центрального матча тура УПЛ на XSPORT.ua
Фото: Шахтер Донецк
В Полтаве в 12-м туре УПЛ «Ворскла» в центральном матче тура принимает донецкий «Шахтер».
После 11 матчей дончане идут на втором месте в турнирной таблице и на два балла опережают идущей третьей «Ворсклу».
Текстовая онлайн трансляция матча будет доступна в этой новости. Начало – 17:00.
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