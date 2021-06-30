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Черчесов продолжит работать со сборной России

Тренер подвел итоги выступления на Евро-2020
Футбол В Европе
17:10
Черчесов продолжит работать со сборной России
Фото: SPORT24

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, вероятно, сохранит свой пост.

На заседании РФС тренер подвел итоги выступления команды и заявил, что хочет продолжить работу с ней.

«Сегодня наш тренерский штаб представил отчет по выступлению сборной России на чемпионате Европы. Мы постарались охватить все важные аспекты подготовки команды к турниру – функциональную, тактическую, психологическую – и в деталях пояснили основные моменты, связанные с игрой команды на Евро. Разговор получился профессиональным.

Вопросов было достаточно много, на которые мы ответили максимально четко и объемно. Со своей стороны хотел бы поблагодарить всех членов техкома за конструктивный диалог и за объективные критические замечания в адрес сборной. Мы нацеливали футболистов на максимальный результат и признаем, что добиться его не удалось. При этом ответственности с себя не снимаю.

В функциональном плане команда была готова хорошо, и цифры это объективно показывают. Но это лишь один из ключевых аспектов подготовки футбольной команды. Как я сказал сегодня на заседании, возможно, сборной не хватило куража и эмоций, которые помогли бы игрокам раскрепоститься и проявить свои лучшие качества».

Россия набрала три очка на Евро и не вышла из группы. В последнем матче команда пропустила четыре мяча от Дании.

Источник: sport24.ru Андрей Усмонов
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Станислав Черчесов сборная России (футбол)

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