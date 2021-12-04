Защитник «Металлиста 1925» заявил о желании отомстить «Колосу»
Черная полоса «Металлиста-1925» в УПЛ продолжается. Команда Кривенцова проиграла в 5-м матче подряд, на этот раз – «Колосу»
Судьбу встречи решил единственный забитый мяч
Фото: Футбол 24
В 17-м туре УПЛ «Металлист-1925» принимал «Колос».
Единственный мяч во встрече был забит на 27-й минуте, Диего Сантос забил дебютный мяч за «Колос».
«Металлист-1925» сравнять счет так и не сумел, это уже 5-е поражение подряд команды Валерия Кривенцова в УПЛ.
УПЛ, 17-й тур
«Металлист-1925» – «Колос» 0:1
Голы: Сантос, 27
«Металлист 1925»: Сидоренко, Ермаков (Кверквелия, 82), Ткачук, Шершень, Задерака, Ченбай, Голодюк, Габелок, Протасов (Савин, 73), Ременюк, Зубков (Марлисон, 73).
«Колос»: Волынец, Золотов, Петров, Павловец, Черноморец, Ильин, Сантос (Костышин, 74), Богданов, Милько, Нуриев (Задоя, 64), Сичинава (Лысенко, 59).
Предупреждения: Голодюк (58), Павловец (63).
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