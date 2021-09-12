«Черноморец» уступал «Минаю» 0:2, но сумел свести матч к ничьей

Команды получили по одному очку

Фото: пресс-служба Черноморца

В матче 7-го тура УПЛ «Минай» принимал «Черноморец».

Весь первый тайм команды играли на равных, но в концовке тайма хозяева забили с пенальти, отличился Байдал. А Вишневский в начале второго тайма сделал преимущество «Миная» еще более уверенным.

Но затем «Черноморец» взялся отыгрываться. На 57-й забил Ванат, а сравнял счет Авагимян.

В концовке встречи ближе к победе были одесситы, но встреча так и завершилась вничью.

УПЛ, 7-й тур

«Минай» – «Черноморец» 2:2

Голы: Байдал, 42, пен, Вишневский, 53 – Ванат, 57, Авагимян, 64

«Минай»: Кучер, Коваленко (Горин, 46), Векляк, Синегуб, Вишневский (Селезнев, 66), Месхи (Кобак, 66), Хахлев, Байдал (Багайоко, 89), Кныш (Гончар, 31), Петрусенко, Лиховидько.

«Черноморец»: Кучерук, Путря (Биловар, 88), Вантух, Дубко, Михайленко, Мохаммед (Тлумак, 60), Цитаишвили, Кравченко, Авагимян (Вачиберадзе, 88), Исаенко (Брагару, 60), Ванат (Бугай, 77).

Предупреждения: Вантух (41), Селезнев (90).

Турнирная таблица УПЛ.