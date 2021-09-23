Четыре результативных действия Бензема и хет-трик Асенсио помогли «Реалу» разбить «Мальорку»

«Сливочные» выдали уверенный старт сезона

Фото - Реал Мадрид

В шестом туре испанской Примеры мадридский «Реал» дома разгромил «Мальорку».

Сделали игру для «сливочных» Асенсио и Бензема. Футболисты забили пять мячей своей команды.

Хавбек оформил хет-трик. Также трижды отправил игровой снаряд в сетку чужих ворот и форвард. Правда, однажды был зафиксирован офсайд. Тем не менее, на счету француза также два ассиста.

Шестой мяч мадридской команды забил Иско. В составе гостей отличился Ли Кан Ин.

«Реал» потерял всего два очка с начала сезона и лидирует в турнирной таблице. «Мальорка» – десятая.

Примера, 6 тур

«Реал» Мадрид – «Мальорка» 6:1

Голы: Бензема, 3, 78, Асенсио, 24, 29, 55, Иско, 84 – Ли Кан Ин, 25

«Реал»: Куртуа, Начо (Сантос, 80), Милитао, Алаба, Мигель Гутьеррес, Асенсио (Иско, 72), Камавинга (Антонио Бланко, 60), Вальверде, Родриго (Васкес, 72), Бензема (Йович, 80), Винисиус Жуниор.

«Мальорка»: Рейна, Састре, Вальент, Гайя (Коста, 59), Оливан, Кубо (Баба, 46), Ли Кан Ин, Лаго Джуниор (Жорди Мбоула, 76), Батталья, Фебас (Санчес, 59), Хопп (Пратс, 59).

Предупреждения: Родриго, Начо – Баба