Чигринский: «Ионикос» – историческая команда. Очень рад стать частью этой семьи»

Защитник продолжит играть в Греции

Фото: Ионикос

Защитник Дмитрий Чигринский прокомментировал Athina 9.84 свой переход в греческий «Ионикос».

«Очень рад стать частью семьи «Ионикоса». Я тренировался вместе с командой около месяца, и я хочу сказать спасибо за то, как меня приняли. Президенту, тренеру, и моим товарищам по команде.

Я увидел коллектив изнутри, и мне понравилась та атмосфера и организация, которая в нем царит.

«Ионикос» – историческая команда, которая вернулась в высшую лигу спустя несколько лет. В каждом матче мы будем стараться показать все, на что мы способны.

Мы не можем ставить целью выигрыш титулов, но мы можем мечтать о хороших результатах, и о достойном выступлении в чемпионате и кубке.

Я верю в эту команду, и верю в себя. Вместе с игроками и тренерами мы будем работать над тем, чтобы добиться чего-то для истории команды и мира.

Прежде всего хочется быть здоровым, чтобы выкладываться на поле на все 100 процентов и добиваться того, чего мы заслуживаем».

Контракт с игроком рассчитан на один сезон.