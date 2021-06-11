Официально. АЕК украинцев Чигринского, Шахова и Данченко расстался с главным тренером
Чигринский может вернуться в УПЛ
«Днепр-1» намерен подписать защитника
Дмитрий Чигринский / Фото: Sport.ua
Защитник АЕКа Дмитрий Чигринский может вернуться в УПЛ.
Известно, что «Днепр-1» интересуется 34-летним защитником.
Чигринский пока остается игроком АЕКа, но его контракт с клубом истекает в конце июня этого года, а о новом соглашении стороны переговоров не вели. Кроме того, интерес к Чигринскому проявляют кипрские клубы.
Ранее «Днепр-1» объявил о трансфере защитника Валерия Лучкевича.
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