Лучкевич попал на радары зарубежного клуба, а также «Днепра-1»
Официально. Лучкевич стал игроком «Днепра-1»
Защитник подписал контракт с клубом на 2 года
Валерий Лучкевич / Фото: Футбол 24
Защитник Валерий Лучкевич перешел в «Днепр-1», сообщает пресс-служба днепровского клуба.
Лучкевич подписал с новым клубом контракт на 2 года.
Отметим, что с 2013-го по 2016-й годы Лучкевич выступал за «Днепр».
Последним клубом Лучкевича была «Александрия» (2018-2021). В прошлом сезоне 25-летний игрок провел 25 матчей, в которых забил 3 мяча и сделал 2 голевые передачи.
Напомним, Лучкевич покинул «Александрию» вместе с еще 7-ю игроками.
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