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ЧМ-2022. Хорватия потеряла очки со Словакией, отпустив Россию на первое место

Вербич вышел в основе словенцев в игре с россиянами
Футбол Чемпионат мира по футболу
08:16
ЧМ-2022. Хорватия потеряла очки со Словакией, отпустив Россию на первое место
фото - QCTimes

В матче отбора ЧМ-2022 Хорватия на своем поле принимала Словакию.

На 20-й минуте гости открыл счет – отличился Шранц, но вскоре Крамарич вернул паритет.

Словаки под конец первого тайма вновь вышли вперед. Гол «в раздевалку» забил Гараслин.

Аккуратным ударом со штрафного капитан хорватов Лука Модрич на 71-й минуте вновь помог команде отыграться и установил окончательный счет на табло.

Ничья в этой встрече позволила главным конкурентам «шашечных» в группе – сборной России, выигравшей словенцев с Вербичем в составе, единолично занять первое место.

Ситуация в группе квалификации ЧМ-2022.

Хорватия – Словакия 2:2

Голы: Крамарич, 25, Модрич, 71 – Шнарц, 20, Гараслин, 45.

Хорватия: Ливакович, Баришич, Гвардиол, Вида, Станишич (Ливая, 67), Иванушец (Влашич, 46), Перишич, Пашалич (Брекало, 60), Брозович, Модрич, Крамарич (Сучич, 85).

Словакия: Родак, Шкриньяр, Шатка, Пекарик, Ганцко, Куцка (Йирка, 85), Гамшик (Беро, 41), Гараслин (Косцелник, 72), Грошовски, Альмаши, Шранц.

Предупреждения: Куцка (69), Родак (70), Шранц (80), Ганцко (89), Баришич (90).

Словения – Россия 1:2

Голы: Иличич, 40 – Дивеев, 28, Джикия, 32.

Словения: Облак, Мевля, Карничник (Рогель, 87), Балковец, Бийол, Вербич (Шешко, 53), Гнезда-Черин (Захович, 86), Иличич, Куртич, Ловрич, Шпорар (Чрнигой, 72).

Россия: Сафонов, Джикия, Кудряшов, Дивеев (Осипенко, 36), Сутормин, Кузяев, Фомин (Ерохин, 86), Бакаев (Чистяков, 86), Баринов, Миранчук (Заболотный, 78), Смолов (Захарян, 78).

Предупреждения: Шпорар (1), Гнезда-Черин (27), Сутормин (42), Куртич (51), Бийол (77), Ловрич (90), Рогель (90).

Павел Харченко
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сборная Хорватии (футбол) сборная России (футбол) сборная Словении (футбол)

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