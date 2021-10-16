Дани Алвес: «Если «Барса» думает, что нуждается во мне, то это дело одного звонка»

Дани Алвес / фото - acefootball.com

Бразильский защитник Дани Алвес высказался о возможном возвращении в «Барселону».

Бразильца цитирует портал Diario Sport:

Когда кто-то пишет такую красивую историю и с уважением относится к дому, а также отдавал жизнь за клуб в прошлом, то не хочет быть соучастником таких историй. Я ушел и предупредил клуб. И я сказал, что буду готов помочь «Барсе», где бы я ни был, если она меня позовет. Я испытываю огромную привязанность, любовь и уважение.

Если «Барса» думает, что нуждается во мне, то это дело одного звонка. Я считаю, что до сих пор могу приносить пользу в любом месте, но сильнее всего – в «Барсе», потому что там сейчас много молодых игроков.

Во всех клубах, за которые я играл, было идеальное сочетание молодежи и опыта. Затем приходит время, когда молодые игроки взрослеют, а возрастные уходят. Это естественный цикл, но в футболе случаются ошибки. Теперь этот процесс ускорился, но такого не должно быть.

Такое сочетание необходимо. Мы уже были молодыми, и тогда мы не были готовы к такой большой ответственности, как защита чести «Барсы». Неважно, что о молодежи говорят люди. Для них все новое. Должно быть сочетание, которое дает необходимый баланс. А он даст возможность бороться за большие результаты».