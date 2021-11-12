Сумасшедший удар Назаренко и проход Коноплянки. Ровно 10 лет назад Украина трижды забила Германии
Де Брюйне: «Азар все еще может делать разницу»
Хавбек «Ман Сити» поддержал соотечественника
20:59
Кевин де Брюйне / фото - FIFA
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне поддержал соотечественника Эдена Азара на фоне его неудач в мадридском «Реале». Цитирует де Брюйне портал RTBF.
«Неприятно видеть партнера по сборной в такой ситуации. Эден впервые не так часто выходит на поле. У него было много травм, но я думаю, что Азар все еще может делать разницу.
Я уверен в Эдене. У него такой уровень, что он все еще может делать разницу. От него зависит, захочет ли он остаться в «Реале» и бороться за место в составе».
Напомним, главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес также поддержал Азара.
Комментарии 0