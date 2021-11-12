Де Брюйне: «Азар все еще может делать разницу»

Кевин де Брюйне / фото - FIFA

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне поддержал соотечественника Эдена Азара на фоне его неудач в мадридском «Реале». Цитирует де Брюйне портал RTBF.

Я уверен в Эдене. У него такой уровень, что он все еще может делать разницу. От него зависит, захочет ли он остаться в «Реале» и бороться за место в составе».