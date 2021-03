Де Брюйне, Канте, Модрич и Киммих претендуют на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

Фото - Getty Images

Пресс-служба UEFA на официальном сайте организации назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

В числе номинантов исключительно футболисты средней линии. Их четыре – Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Лука Модрич («Реал» Мадрид), Йозуа Киммих («Бавария») и Н’Голо Канте («Челси»).

Who gets your vote?



Kevin De Bruyne

Luka Modrić

Joshua Kimmich

NGolo Kanté#UCLPOTW | @FTBSantander