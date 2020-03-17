Канте признан лучшим игроком матча «Челси» – «Атлетико»
Де Брюйне, Канте, Модрич и Киммих претендуют на звание лучшего игрока недели в ЛЧ
UEFA выделил выступления полузащитников в ответных матчах 1/8-й финала турнира
11:52
Фото - Getty Images
Пресс-служба UEFA на официальном сайте организации назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.
В числе номинантов исключительно футболисты средней линии. Их четыре – Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Лука Модрич («Реал» Мадрид), Йозуа Киммих («Бавария») и Н’Голо Канте («Челси»).
Who gets your vote?— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 17, 2021
Kevin De Bruyne
Luka Modrić
Joshua Kimmich
NGolo Kanté#UCLPOTW | @FTBSantander
Клубы игроков сумели пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов по итогам ответных матчей стадии 1/8-й.Ранее Канте был признан лучшим игроком матча «Челси» – «Атлетико».