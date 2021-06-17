Де Брюйне впервые выйдет на поле после травмы в финале ЛЧ

Бельгиец зол и заряжен на победу

Кевин Де Брюйне / фото - Goal

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес объявил о возвращении вылечивших травмы полузащитников Кевина Де Брюйне и Акселя Витселя в состав команды. Слова наставника приводит официальный сайт UEFA.

«С де Брюйне все просто: он здоров и готов играть. Вопрос в том, сколько времени он сможет провести на поле. Я доволен темпами его восстановления. То же самое касается Витцеля. Мы хотим подойти к следующим двум матчам в оптимальном составе».

Де Брюйне рисковал пропустить чемпионат Европы из-за повреждения, полученного в финальном матче Лиги Чемпионов с «Челси». Полузащитник получил травму глазницы после жесткого столкновения с защитником «синих» Антонио Рюдигером. Бельгийцу пришлось перенести операцию, и вероятно, что в матчах Евро-2020 хавбек будет играть в защитной маске.

Сборная Бельгии уже сегодня может обеспечить себе место в плей-офф чемпионата Европы, если обыграет датчан. Начало матча – в 19:00.

Видео трансляция матча Дания – Бельгия.

Текстовая трансляция матча Дания – Бельгия.