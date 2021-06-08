Это настораживает. Северная Македония разгромила Казахстан
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
Следите за вторым матчем «Сине-желтых» на XSPORT.ua
Фото: facebook.com/uafukraine
В четверг, 17 июня 2021 года, сборная Украины сыграет против Северной Македонии в группе С чемпионата Европы по футболу 2020.
Игра пройдет на стадионе «Арена Националэ» в Бухаресте.
Украина - Северная Македония: онлайн трансляция
В день матча в этой новости мы проведем текстовую прямую трансляцию. В ней максимально оперативно и подробно опишем все, что происходит на поле. Начало в 16:00.Также на сайте доступно расписание всех матчей ЕВРО-2020.
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