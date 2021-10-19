Де Дзерби: «Ахметов говорит мне всегда: «Победа важна, но важнее – как ты играешь»

Роберто Де Дзерби / Фото: Football.ua

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби высказался о философии донецкого клуба. Его слова приводит El Pais.

Будь то украинцы или бразильцы – они очень серьезные профессионалы. Их легко тренировать.

«Шахтер» всегда играл в другой футбол, в отличие от характерного стиля Восточной Европы. Всегда ставка на атаку. С тех пор, как они выиграли Кубок УЕФА в 2009-м, это показывает характер президента клуба Рината Ахметова. Он любит такой футбол, как и я – хорошая игра и футболисты.

Ахметов всегда мне говорит: «Победа важна, но еще большее значение имеет, как играешь». И это правда. Президент «Сассуоло» говорил мне то же самое. Я имел выбор. Поэтому я работаю в клубе, где есть президент, который такой же, как и я».