Де Дзерби: «Ахметов говорит мне всегда: «Победа важна, но важнее – как ты играешь»
Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби высказался о философии донецкого клуба. Его слова приводит El Pais.
«Мне очень повезло. Всегда тренировал хороших футболистов и работал с хорошими людьми, которые знают, чего хотят. В «Шахтере» я встретил группу отличных профессионалов. Мы в самом начале. У нас такой уровень и так много желания становиться лучше, что получаю удовольствие, работая здесь.
Будь то украинцы или бразильцы – они очень серьезные профессионалы. Их легко тренировать.
«Шахтер» всегда играл в другой футбол, в отличие от характерного стиля Восточной Европы. Всегда ставка на атаку. С тех пор, как они выиграли Кубок УЕФА в 2009-м, это показывает характер президента клуба Рината Ахметова. Он любит такой футбол, как и я – хорошая игра и футболисты.
Ахметов всегда мне говорит: «Победа важна, но еще большее значение имеет, как играешь». И это правда. Президент «Сассуоло» говорил мне то же самое. Я имел выбор. Поэтому я работаю в клубе, где есть президент, который такой же, как и я».
Сегодня «Шахтер» сыграет с «Реалом» в 3-м тур группового раунда Лиги чемпионов.
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