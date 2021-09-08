Де Дзерби: «Мои первые 100 дней в «Шахтере» прошли в положительном ключе»
Де Дзерби: «Будем готовиться, зная, что «Интер» и «Реал» – два больших клуба»
Наставник «Шахтера» – о групповом этапе Лиги чемпионов
8 сентября 22:27
Роберто Де Дзерби / Фото - TwitterГлавный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби в интервью программе «Shakhtar News» поделился ожиданиями от группового этапа Лиги Чемпионов.
«Будем готовиться, зная, что «Интер» и «Реал» – два больших клуба. Но в то же время нам надо понять, что 6 очков в матчах с «Шерифом» нам никто не подарит. Их нужно выбороть. Считаю, придется попотеть. Матчи с «Шерифом» будут очень тяжелыми. «Реал» и «Интер» поменяли тренеров, пополнились новыми игроками. Я хорошо их знаю. Мы уже встречались с Анчелотти, когда он тренировал «Наполи». А с Индзаги – в период его работы в «Лацио». Мы не однократно противостояли друг другу».
Напомним, в групповом раунде Лиги чемпионов «Шахтер» стартует матчем против «Шерифа» на выезде.
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