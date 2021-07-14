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Де Дзерби даст шанс Конопле и Бондаренко

«Шахтер» не отпустит в аренду трех игроков
Футбол Украинская Премьер-лига
12:43
Де Дзерби даст шанс Конопле и Бондаренко
Артем Бондаренко / ФК Шахтер

«Шахтер» оставит в команде трех молодых игроков.

Вратарь Тимур Пузанков, защитник Ефим Конопля и полузащитники Артем Бондаренко начнут сезон вместе с командой. Роберто Де Дзерби рассчитывает на игроков в новом сезоне.

Пузанков играл в молодежной команде «Шахтера» в прошлом сезоне, а вот Бондаренко и Конопля играли в арендах в «Мариуполе» и «Десне» соответственно.

Ранее сообщалось, что «Мариуполь» продлит аренду Бондаренко.

Источник: Meta-ratings.com.ua Андрей Усмонов
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Теги

Шахтер Донецк Ефим Конопля Артем Бондаренко

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