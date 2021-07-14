«Шахтер» Григорчука вылетел из Лиги чемпионов после первого раунда квалификации
Де Дзерби даст шанс Конопле и Бондаренко
«Шахтер» не отпустит в аренду трех игроков
Артем Бондаренко / ФК Шахтер
«Шахтер» оставит в команде трех молодых игроков.
Вратарь Тимур Пузанков, защитник Ефим Конопля и полузащитники Артем Бондаренко начнут сезон вместе с командой. Роберто Де Дзерби рассчитывает на игроков в новом сезоне.
Пузанков играл в молодежной команде «Шахтера» в прошлом сезоне, а вот Бондаренко и Конопля играли в арендах в «Мариуполе» и «Десне» соответственно.
Ранее сообщалось, что «Мариуполь» продлит аренду Бондаренко.
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