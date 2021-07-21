Де Дзерби еще не определился со стартовым составом «Шахтера» на сезон

В обойме команды множество качественных исполнителей

Роберто Де Дзерби / фото - ФК Шахтер

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал разгромную победу в контрольном матче с «Оболонью» (5:0):

Роберто, это последняя проверка сил перед стартом сезона. Насколько сегодняшний футбол соответствует тому, который вы хотите видеть?

«Это последняя репетиция, а значит, очень важный тест для нас. И замечательно, что парни выполняли все так, как мы того требовали. На поле тестировали разнообразные игровые ситуации, отрабатывавшиеся на тренировках».

Можете выделить те ключевые моменты спарринга, что вам особенно понравились?

«Многие моменты понравились, но были и такие, к которым мы должны будем вернуться на тренировках, чтобы снова оттачивать их. Вместе с тем, думаю, у команды уже есть хорошая организация и особенно идея игры».

Два тайма «Шахтер» провел разными составами. Можно сказать, что вы уже определились с основным на сезон?

«Абсолютно нет. У нас в обойме 23–24 очень сильных футболиста, все они могут и будут играть, ведь только 11 человек не смогут провести без замен 30 матчей сезона. Такие игроки, как Тете, Педриньо, конечно, основные, но это же касается и Маркоса Антонио, Майкона, Степаненко, Конопли – мы видим, как он улучшил свой уровень. Дентиньо, Судаков, Мудрик, Витао, Марлон, Матвиенко – тоже ключевые. Так что играть будут все».

Мы увидели достаточно хорошее взаимодействие с летними новичками, Педриньо и Траоре даже забили голы. Как вам это удалось за столь короткий период?

«Шахтер» должен уметь играть как с мячом, так и без него. С мячом легче, потому что у нас собраны очень сильные футболисты, но мы должны стать еще более голодными, чтобы играть с мячом».

В первом тайме забили сразу четыре гола. Это говорит о силе «Шахтера» или слабости «Оболони»?

«Скажу о своем коллективе. «Шахтер» считаю сильной командой, которая может забивать любому сопернику».

Уже через две недели вашу команду ждет старт в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов – она готова к двум матчам в неделю?

«Готова, но еще не на сто процентов. Как и все остальные клубы в Европе на старте сезона».

Что скажете о будущем сопернике в еврокубках – бельгийском «Генке»?

«Если мы хотим играть в группе Лиги чемпионов, должны быть готовы противостоять хорошим, сильным командам. «Генк» из таких, и нам будет крайне тяжело. Но «Шахтер» тоже силен, и, думаю, «Генку» будет еще сложнее».

В квалификационном раунде Лиги Чемпионов «Шахтеру» будет противостоять одна из сильнейших команд Бельгии – «Генк». Что известно о будущем сопернике «горняков»?

Напомним, «Шахтер» подписал бразильца Винисиуса.