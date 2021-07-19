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«Шахтер» сыграет с «Генком». Что известно о бельгийской команде

Соперник «горняков» проиграл чемпионство лишь по дополнительным показателям
Футбол Лига чемпионов UEFA
17:05
«Шахтер» сыграет с «Генком». Что известно о бельгийской команде Тема дня
Фото: KRC Genk

«Шахтер» в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов сыграет против «Генка».

Бельгийский клуб довольно известен в Украине. За команду в свое время выступал полузащитник Руслан Малиновский откуда перешел в «Аталанту». Украинец успел выиграть чемпионат Бельгии в составе «Генка».

«Генк» зачастил с открыванием новых звезд. В свое время через клуб прошли такие известные игроки, как Кевин Де Брюйне, Тибо Куртуа и Калиду Кулибали. А еще можно вспомнить Сергея Милинковича-Савича и Леона Бэйли. Руслан Малиновский, как раз, последний большой талант, которого взрастил бельгийский клуб.

Фото: UEFA

Примечательно, что после ухода украинца «Генк», можно сказать, окунулся в перестройку. Команде потребовалось два сезона, чтобы вновь бороться за призовые места. В следующий сезон после ухода Руслана «Генк» стал лишь седьмым. Кончено, уход лидеров и игра в Лиге чемпионов сильно сказалась на команде, которая в еврокубках не выступала довольно давно.

Однако, в прошлом году команду принял новый тренер. Из голландского «Утрехта» пришел Джон ван ден Бром и сразу же дал результат. Для голландца это второй опыт в Бельгии. Восемь лет назад он возглавлял «Андерлехт» и проработал с командой два года. Из титулов – лишь две победы в матчах за Суперкубок Бельгии.

Наставник сразу же смог показать результат своей работой. В «Генке» выросли новые лидеры, которые раскрылись в прошлом сезоне. Вполне возможно, что одна из будущих звезд сыграет против «горняков» уже в квалификации ЛЧ.

Фото: Genk

Интересно, что Ван ден Бром уже привозил команду в Украину. С 2015 по 2019-й год он тренировал АЗ и приезжал с голландцами на матч квалификации Лиги Европы против «Мариуполя». Проблем у его команды не возникло. В Украине игра завершилась без голов, но в Алкмааре АЗ разгромил украинцев (3:0).

Особо интересной вышла борьба за чемпионство в прошлом сезоне. «Брюгге» выиграл первую половину сезона, однако в плей-офф едва не упустил чемпионство. «Генк» догнал соперника по очкам и даже завершил сезон с лучшей разницей голов. Из-за победы в первой половине сезона, «Брюгге» вышел победителем. 

Состав «Генка» не выделяется серьезными именами. Одного из лидеров команды Йоахима Мехле «Аталанта» забрала еще зимой, и защитник сразу же стал практически основным у итальянцев.

Выделить в команде необходимо трех игроков. Первый – бомбардир и лучший снайпер команды Пол Онуачу. Он забил 35 голов в прошлом сезоне, 33 из которых в чемпионате. «Шахтеру» нужен глаз да глаз за этим форвардом.

Фото: Genk

Стоит выделить и лучшего ассистента Дзюни Ито из Японии. 13 результативных передач и 12 голов – также весомый вклад в успех команды, ну а Тео Бонгонда уже успел забить в новом сезоне, правда его гол не помог команде выиграть Суперкубок Бельгии.

К слову, в первом матче сезона «Генк» уступил титул «Брюгге» (2:3). «Шахтеру» будет непросто с бельгийцами, однако шансы очень высоки. Опыта у этого «Генка» в еврокубках нет, в отличии от «горняков».

«Генк» еще никогда не играл против «Шахтера», но успел провести два матча в еврокубках против «Динамо». Это случилось в сезоне 2013/14. На групповом этапе киевляне дважды уступили бельгийцам (0:1, 1:3). В общем, это единственные матчи для бельгийского коллектива против украинских команд.

Фото: ФК Динамо
Что касается «Шахтера», то против представителей Бельгии «горняки» в еврокубках играли 12 раз. Чаще всего в соперники попадался «Брюгге» (8 раз). Статистка – в пользу «горняков» – шесть побед, одно поражение и пять ничьих.
Андрей Усмонов
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Шахтер Донецк Генк

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