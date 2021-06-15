Луческу назвал главных фаворитов Евро-2020
Де Дзерби: «Когда Луческу работал в Италии, я ходил на каждый матч на фанатский сектор»
Наставник «Шахтера» восхищается тренером «Динамо»
Роберто Де Дзерби / Фото: Twitter
Главный тренер Роберто Де Дзерби высказался о грядущем соперничестве с тренером «Динамо» Мирчей Луческу в УПЛ. Его слова приводит пресс-служба «горняков».
«Когда Луческу работал в «Брешии», я каждый матч проводил на фанатском секторе команды – на самом жарком месте на трибунах.
Луческу – великий тренер, это маэстро по его опыту и мастерству. Противостояние с таким сильным тренером будет дополнительным стимулом проявить себя с наилучшей стороны. Я постараюсь подготовить свою команду наилучшим образом к матчам с «Динамо» – знаю, насколько они важны».
Напомним, уже известен календарь УПЛ на следующий сезон.
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