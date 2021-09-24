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Де Дзерби: «Может быть, мы с «Динамо» в первом тайме играли слишком мягко, слишком уважали их»

«Горняки» разгромили соперника в матче за Суперкубок
Футбол Украинская Премьер-лига
14:37
Де Дзерби: «Может быть, мы с «Динамо» в первом тайме играли слишком мягко, слишком уважали их»
Роберто Де Дзерби / фото - FootBoom

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал победу над «Динамо» (3:0) в матче за Суперкубок Украины:

«Сразу скажу, что я очень-очень рад и доволен. Особенно, как мы сыграли. Очень рад, потому что у нас была футбольная злость. Очень рад за футболистов, клуб, менеджеров, которые верили в меня и пригласили меня сюда из Италии. Конечно, они рисковали. Потому что я не знаю язык, украинский чемпионат.

Очень рад за президента, который сделал очень многие финансовые инвестиции, чтобы создать эту команду. Очень рад за всех болельщиков из Донецка, которые живут по всей Украине и не могут поддерживать на стадионе команду. Было бы красиво выиграть с нашими болельщиками».

Команду стоит похвалить за этот матч?

«Я перфекционист. Стараюсь всегда смотреть, чего не хватает команде, что у нас уже есть. Может, в первом тайме мы играли слишком мягко. Может, мы слишком сильно уважали «Динамо». Но потом мы сыграли грандиозный матч во всех планах».

Первый гол Траоре – ключевое событие матча?

«Да. Но у нас уже был и второй гол Траоре. «Динамо» тоже начало играть хорошо. Но потом мы поняли, как играть. Может, сначала у нас были некоторые сложности из-за травмы Матвиенко. Когда играли 10 против 11, у нас были сложности. Но потом ребята поняли, как сыграть».

Такие победы помогают становиться командами с большой буквы?

«Любые победы позволяют быть сильной командой. Но мы должны думать о следующем матче в субботу. Должны отметить победу, а потом сразу забыть об этом дне, думать о будущем. У нас будет очень сложный матч с «Вересом».

Если хотим быть командой с большой буквы, не должны терять полученное и делать шаг назад».

Прочувствовали ли вы атмосферу украинского классико?

«Да. У меня было много эмоций. Для меня большая ответственность работать в Украине. Это большая честь. Должен все показывать. Даже если я тренировал в серии А, должен показать, что умею проводить работу и в Украине. Особенно должен это делать для людей, которые выбрали меня».

Суперкубок Украины стал первым трофеем для Де Дзерби в тренерской карьере. Также итальянец помог «Шахтеру» сравняться с «Динамо» по количеству побед в Суперкубке – у двух команд их теперь по 9.

Напомним, Матвиенко наложили 9 швов после столкновения с Исмаили.

Источник: ФК Шахтер Павел Харченко
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Роберто Де Дзерби Шахтер Донецк Динамо Киев

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