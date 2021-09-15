Де Дзерби: «Нам сегодня очень не везло, а «Шерифу» – наоборот»

Роберто Де Дзерби / Фото: Getty Images

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал поражение от «Шерифа» (0:2) в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

– Заменил Тете на Марлоса, потому что Тете не очень хорошо сыграл сегодня. Замену Фернандо – Мудрик планировал до начала матча. Потому что Фернандо тяжело играть 90 минут. А последнюю замену считал нужной на тот момент.

- Находите ли вы объяснение тому, что сегодня произошло?

– В футболе всегда можно проиграть. Думаю, что сегодня нам очень не везло, а «Шерифу», наоборот, везло. Но если мы проиграли, значит, что мы виноваты. Думаю, что в моей команде есть очень много сильных футболистов. Но мы еще не стали сильной командой. Мы только потенциально можем стать такой.

Сильная команда не должна пропускать такие голы, как мы сегодня. Думаю, мы станем сильной командой. У нас много сильных молодых футболистов. Тот, кто говорит, что мы уже являемся сильной командой на сегодняшний день, говорит неправду. Но я уверен, что, благодаря упорной работе, я и команда можем прогрессировать.

- Команда уже понимает ваш футбол? Создается впечатление, что игроки не до конца понимают, как им играть.

– Думаю, что команда понимает, что я от нее требую. Пока у нас не все отлично. И это нормально для начала сезона.