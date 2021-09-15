«Шахтер» сенсационно проиграл «Шерифу» Вернидуба в Тирасполе

Де Дзерби провально стартовал с дончанами в Лиге чемпионов

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В матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Шериф» принимал донецкий «Шахтер» в Тирасполе.

«Горняки» взяли мяч под контроль, но первым забил «Шериф». После ошибки защитников «Шахтера» с лета в ворота Пятова мяч отправил Адама Траоре.

«Шахтер» пытался навязать свою игру, но в первом тайме у украинской команды было очень мало моментов.

В начале второго тайма у «горняков» был лучший отрезок, но Педриньо упустил несколько классных шансов. А затем «Шериф» снова забил, идеальную атаку разыграли Криштиану и Янсане, последний завершил.

«Шахтер», к сожалению, прийти в себя так и не сумел. Команда Де Дзерби проиграла стартовый матч сезона в группе ЛЧ.

Лига чемпионов, 1-й тур

«Шериф» – «Шахтер» 2:0

Голы: Траоре, 16, Янсане, 62

«Шериф»: Атанасиадис, Фернандо, Арболеда, Дуланто, Кристиано, Коловос (Янсане, 55), Тилль, Аддо, Траоре, Кастаньеда, Яхшибоев (Бруно, 67).

«Шахтер»: Пятов, Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили, Майкон, Педриньо, Маркос Антонио (Алан Патрик, 65), Тете (Марлос, 46), Фернандо Педро (Мудрик, 65), Траоре.

Предупреждение: Дуланто (42).