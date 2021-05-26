Де Дзерби: «Давление в «Шахтере» будет очень большим»
Де Дзерби назвал позиции, которые он хочет усилить в «Шахтере»
Тренер считает, что «горнякам» нужно подписать нескольких новичков
Роберто де Дзерби / Фото: Football Italia
Главный тренер «Шахтера» Роберто де Дзерби в шоу «BurBuzz» назвал позиции, которые он хочет усилить в команде.
«Посмотрим с Дарио Срной и Жозе Боту, за счет каких игроков мы сможем улучшить уровень команды. Прежде всего важно понять, в усилении каких позиций мы нуждаемся. И уже потом будем рассматривать конкретных кандидатов.
Думаю, что нам нужен новый защитник, полузащитник и нападающий. Сейчас травмированы Бондарь и Мораес. И пока непонятно, как мы будем решать эти проблемы.
Как буду общаться с игроками? Признаюсь, это будет самая большая сложность. Но со мной всегда будет переводчик. Я немного знаю испанский и английский. Футбол – это международный язык. Поэтому я думаю, что мы поймем с футболистами друг друга. Если потребуется – буду изучать украинский или русский языки».
Ранее стало известно, что «Шахтер вел переговоры с Де Дзерби несколько месяцев.
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