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Де Дзерби назвал позиции, которые он хочет усилить в «Шахтере»

Тренер считает, что «горнякам» нужно подписать нескольких новичков
Футбол Украинская Премьер-лига
22:29
Де Дзерби назвал позиции, которые он хочет усилить в «Шахтере»
Роберто де Дзерби / Фото: Football Italia

Главный тренер «Шахтера» Роберто де Дзерби в шоу «BurBuzz» назвал позиции, которые он хочет усилить в команде.

«Посмотрим с Дарио Срной и Жозе Боту, за счет каких игроков мы сможем улучшить уровень команды. Прежде всего важно понять, в усилении каких позиций мы нуждаемся. И уже потом будем рассматривать конкретных кандидатов.

Думаю, что нам нужен новый защитник, полузащитник и нападающий. Сейчас травмированы Бондарь и Мораес. И пока непонятно, как мы будем решать эти проблемы.

Как буду общаться с игроками? Признаюсь, это будет самая большая сложность. Но со мной всегда будет переводчик. Я немного знаю испанский и английский. Футбол – это международный язык. Поэтому я думаю, что мы поймем с футболистами друг друга. Если потребуется – буду изучать украинский или русский языки».


Ранее стало известно, что «Шахтер вел переговоры с Де Дзерби несколько месяцев.

Петр Приходько
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Теги

Роберто Де Дзерби Шахтер Донецк

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