Де Дзерби назвал позиции, которые он хочет усилить в «Шахтере»

Роберто де Дзерби / Фото: Football Italia

Главный тренер «Шахтера» Роберто де Дзерби в шоу «BurBuzz» назвал позиции, которые он хочет усилить в команде.

Думаю, что нам нужен новый защитник, полузащитник и нападающий. Сейчас травмированы Бондарь и Мораес. И пока непонятно, как мы будем решать эти проблемы.

Как буду общаться с игроками? Признаюсь, это будет самая большая сложность. Но со мной всегда будет переводчик. Я немного знаю испанский и английский. Футбол – это международный язык. Поэтому я думаю, что мы поймем с футболистами друг друга. Если потребуется – буду изучать украинский или русский языки».