Де Дзерби назвал сразу четыре возможных варианта для замены Траоре в матче с «Реалом»
Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов против «Реала». Встреча состоится уже во вторник, 19 октября.
Разумеется, когда есть матчи как против «Реала», как не волноваться? Только неумный человек мог не волноваться. Надеюсь, я достаточно умный человек. Считаю, для нас самое главное – посмотреть на наш прогресс, как мы улучшили наш уровень. Думаю, это для нас самое главное, а не просто результат.
Есть два варианта: или играть просто в обороне, или просто играть с мячом, что тоже фаза обороны. Поэтому посмотрим, как все завтра сложится. Но у нас точно есть четкая идея, что нужно делать.
Матвиенко получил травму ноги, поэтому его не будет завтра. Дентиньо уже начал тренироваться с нами. Он будет завтра на скамейке, посмотрим, как сложится матч.
Кто выйдет вместо Траоре? Считаю, неправильно будет сказать, кто будет играть. У нас есть четыре варианта – Фернандо, Дентиньо, Сикан и Педриньо. Конечно, в голове есть яркие идеи и буду принимать решение. Но я вам уже дал четыре варианта, чтобы помочь вам угадать. У вас есть 20% шансов угадать.
За игрой Лиги чемпионов можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Шахтер» – «Реал». Начало – в 22:00.
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