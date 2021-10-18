Де Дзерби назвал сразу четыре возможных варианта для замены Траоре в матче с «Реалом»

Роберто Де Дзерби / фото - ФК Шахтер

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов против «Реала». Встреча состоится уже во вторник, 19 октября.

Есть два варианта: или играть просто в обороне, или просто играть с мячом, что тоже фаза обороны. Поэтому посмотрим, как все завтра сложится. Но у нас точно есть четкая идея, что нужно делать.

Матвиенко получил травму ноги, поэтому его не будет завтра. Дентиньо уже начал тренироваться с нами. Он будет завтра на скамейке, посмотрим, как сложится матч.

Кто выйдет вместо Траоре? Считаю, неправильно будет сказать, кто будет играть. У нас есть четыре варианта – Фернандо, Дентиньо, Сикан и Педриньо. Конечно, в голове есть яркие идеи и буду принимать решение. Но я вам уже дал четыре варианта, чтобы помочь вам угадать. У вас есть 20% шансов угадать.