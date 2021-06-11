Де Дзерби: «Не знаю, чем буду заниматься после «Шахтера»

Роберто Де Дзерби / Фото: Twitter

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби высказался о своем будущем после работы в Украине. Его слова приводит Sky Sport.

– Надеюсь, Манчини останется во главе команды как можно дольше. Я даже после «Шахтера» не знаю, чем буду заниматься дальше. Люблю эту работу, но она меня съедает, утомляет. Не делаю долгосрочных прогнозов на будущее, живу сегодняшним днем.