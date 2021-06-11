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Де Дзерби: «Шахтер» еще не закончил трансферную кампанию, это заставляет меня нервничать»

«Горняки» пока оформили лишь один трансфер
Футбол Украинская Премьер-лига
18:02
Де Дзерби: «Шахтер» еще не закончил трансферную кампанию, это заставляет меня нервничать»
Роберто Де Дзерби / Фото: Eurosport

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал, почему покинул «Сассуоло» и поделился ожиданиями от сезона с «горняками». Его слова приводит Sky Sport.

– Я не покидал «Сассуоло», чтобы просто уйти. Там была создана команда, я очень привязан к ней, чувствую, что это мое детище. Я не ревную ее к будущему тренеру, желаю только лучшего.

Когда я общался с руководством, мы поняли, что в каких-то вопросах мы не видим общее решение для улучшения. Я начал искать другой вариант и нашел лучший европейский клуб, который имеет то же видение футбола, что и я.

Этот опыт мне может очень пригодиться, чтобы изучить больше европейские турниры и поработать с другими иностранными футболистами. Думаю, могу стать лучше. Выбор пришлось сделать сейчас, потому что считаю себя еще молодым.

- Почему вы сказали, что не сможете достичь большего с «Сассуоло»?

– После трех лет во главе команды было бы непросто начать сезон так же. Я требовал от футболистов очень многого, может случиться физиологический отказ. Проекты должны оставаться такими же.

Мы дважды финишировали на 8-м месте, достичь большего со мной было бы сложно. Может быть, с другими специалистами это будет реальным. Мне не казалось правильным уйти не на вершине.

- Каким вы видите свое будущее?

– Мой сезон начинается 14 июня. Мы еще не закончили трансферную кампанию, это заставляет меня нервничать, потому что это важный сезон для всех. Нужно постараться дать идентичность команде как можно скорее. Нужно найти такую же гармонию с футболистами, которая была в «Сассуоло».

Мои мысли связаны с проведением отличного сезона. Потому что переход в «Шахтер» был не для того, чтобы расслабиться.

Ранее президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал назначение Де Дзерби в «Шахтере».

Петр Приходько
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Теги

Роберто Де Дзерби Шахтер Донецк

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