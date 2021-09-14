Де Дзерби: «Пока «Шахтер» далек от моей идеи футбола»

Роберто Де Дзерби / фото - ФК Шахтер

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби дал оценку игре своей команды в матче 7 тура УПЛ против «Днепра-1» (2:0):

Но во второй части второго тайма мы снова начали играть так, как умеем. Было правильное движение мяча, меньше времени между контролем и пасом. Думаю, в этот отрезок наши футболисты создали много шансов и могли забить даже больше.

Продолжаем работать, строить команду. Пока мы далеки от моей идеи футбола, но перспективы хорошие. У нас много сильных футболистов, умных и талантливых. А самое главное – у них есть очень большое желание упорно работать вместе со мной».