Де Дзерби пообещал выставить на «Шериф» сильный состав, несмотря на отсутствие турнирной мотивации

Пресс-конференция главного тренера «Шахтера»

Роберто Де Дзерби / Фото - ФК Шахтер

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби провел пресс-конференцию в преддверии матча заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шерифа».

Матч уже не имеет турнирного значения, а впереди сложная игра с «Александрией», где спокойной жизни команде не будет. Планируете ли вы, несмотря на необходимость реванша, выставить с «Шерифом» полуэкспериментальный состав?

50 на 50. Есть несколько футболистов, которые не будут играть ни завтра, ни в субботу. С «Шерифом» будет очень хороший стартовый состав. На всякий случай, это важный матч. У нас столько молодых футболистов, которые должны показывать свой прогресс через такие игры! Думаю, вы не будете переживать, завтра наш стартовый состав будет очень сильным. Завтра заканчивается ваша дебютная кампания в Лиге чемпионов. Какие выводы для себя сделали по итогам выступления в этом турнире и какую оценку по 10-балльной системе поставили бы сами себе по его итогам? Когда мы говорим о еврокубках, не должны забывать, что начали играть в Бельгии. Сначала были матчи с «Генком», потом – с «Монако». Мы должны считать и эти четыре поединка. В группе Лиги чемпионов мы не получили того результата, который хотели. Но я сразу предупреждал, еще до начала, что мы не сможем играть как лидеры или как я хотел бы. Считаю, что ошибки этого сезона мы можем исправить в следующем. У наших футболистов знаний тоже будет побольше, поэтому все вместе в следующем сезоне сможем сыграть совсем по-другому. И я думаю, что мы также можем что-то взять из трансферов, чтобы улучшить эту команду и в будущем году играть иначе в Лиге чемпионов. А оценки не будет, потому что, когда я был маленьким, в школе очень-очень плохо знал математику. В этом плане не могу вам помочь.

Ожиданием болельщиков от этой Лиги чемпионов был как минимум выход в Лигу Европы. Однако у «Шахтера» один забитый гол – и это все, чем он на данный момент может похвастаться. А какие ожидания были у вас? И почему вы имеете то, что имеете?

Ожидания, конечно, были совсем другими. Но в конце концов, я считаю, то, что мы сделали, это, может быть, именно то, что мы заслужили. Просто хочу сказать, что мы уже выиграли Суперкубок, сейчас стараемся выиграть чемпионат и Кубок Украины. Я уверен, что следующий сезон мы сможем играть совсем по-другому. Все вместе в этом сезоне может тому помочь.

Можно ли выделить позитивные моменты, учитывая то, что в чемпионате вы сейчас идете буквально нога в ногу? Весной у вас будет больше концентрации на Премьер-лиге?

Конечно, никто не хотел покидать еврокубки, но так получилось, что мы закончили на четвертом месте в группе, поэтому не продолжаем наш путь в Европе. Если посмотреть с позитивной стороны, у нас будет больше времени, чтобы интенсивно работать всем вместе, особенно учитывая то, что последний раз, когда мы проводили одну работу все вместе, был в конце июля. После этого мы начали играть трижды в неделю – не было возможности работать интенсивно вместе. В Анталье будет такая возможность, будем упорно тренироваться. Мы должны готовиться правильно, потому что после паузы у нас цель победить в чемпионате и Кубке Украины.

В связи с предстоящим матчем с «Александрией» насколько для вас лично важна победа в игре с «Шерифом»? И как вы чувствуете, насколько она важна для команды?

Завтра вечером мы будем играть в 22:00. Возможно, будет очень холодно. Несмотря на это мы всегда должны знать, какую важную футболку мы носим, и уважать клуб и болельщиков. Футболисты, которые будут играть, должны знать это. Плюс у меня есть 25 человек. Они еще не знают, каким будет стартовый состав. Но все футболисты должны уважать футболку, клуб и болельщиков. И должны показать хороший футбол. Я всегда говорю, что победы помогают побеждать. Поэтому, может быть, если завтра вечером мы выиграем, это поможет победить и «Александрию».

Нет сомнений, что вы хорошо готовились к «Шерифу». Если проецировать на чемпионат Украины, как бы вы оценили его силу? Это середняк? Команда, которая боролась бы за еврокубки? Или даже за чемпионство?

Это сложный вопрос. Честно говоря, не знаю. Я анализировал их, когда мы проводили первый матч, и могу сказать, что если они набрали шесть очков, то заслужили это. Я также не могу сравнить чемпионаты Украины и Молдовы. В конце концов в первом поединке на поле «Шерифа» у нас было столько шансов, чтобы забить гол… В нескольких эпизодах «Шерифу», может быть, повезло. В футболе статистика не является результатом – важно, чтобы ты забил два гола, а соперник не забил, как это было у нас. Завтра важный матч, мы должны думать об этом.

В завтрашнем матче есть финансовая подоплека: победа принесет в копилку клуба 2,8 млн евро, ничья – около 1 млн. Насколько этот момент важен для вас? Или вы рассматриваете только спортивную сторону?

Думаю, в жизни нужно не только взять, но и особенно – дать. Нам везет, что у нас клуб, который много всего нам дает. Завтра экономическая часть также важна, потому что мы ответственны всегда играть, уважая нашу футболку, наш клуб. Если это приносит какой-то бонус от UEFA, конечно, это плюс для клуба. Все наши футболисты – профессионалы, они носят футболку «Шахтера» и всегда играют на максимуме. Для нас это важный матч, и мы будем играть на сто процентов, на нашем максимуме.

Вы наверняка уже устали, но этот вопрос вам точно понравится, потому что он о тактике, а вы такое любите. В предыдущем матче с «Интером» «Шахтер» контролировал мяч больше соперника, но это не конвертировалось в опасность у ворот и удары. Что с этим делать? Беспокоит ли это вас? И матч вы заканчивали без нападающего: можем ли мы еще когда-то увидеть такую игру?

Конечно, честно, мне не понравилось, как мы играли в Милане. Я считаю, что мы могли играть больше с характером, смелее. Я не очень доволен, как мы там выступили. Мы создали несколько голевых шансов. Это не оправдание, но не нужно забывать, что у нас не было Траоре и Алана Патрика, которые являются ключевыми игроками для нас. Это не оправдание, а чистая правда. Есть Фернандо, который может забить гол и играет хорошо, но печально, что, когда у нас были шансы забить гол, не получилось. Это именно то, что было у нас в Лиге чемпионов, – сказал Де Дзерби.

За игрой Лиги чемпионов можно будет следить 7 декабря на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Шахтер» – «Шериф». Начало – в 22:00.