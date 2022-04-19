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Де Дзерби: «Самое тяжелое то, что «Шахтер» распался»
Бразильцы нашли себе новые клубы
Роберто де Дзерби / Фото: ФК Шахтер
Главный тренер «Шахтера» Роберто де Дзерби высказался о том, что легионеры покинули команду. Специалиста цитирует DAZN.
«То, что происходит – это печально. Что есть самым трудным? Чемпионат вряд ли возобновится. Самое тяжелое, что команда распалась, бразильцы уже находятся в других командах. Приехал только Марлон, а потом Соломон, израильтянин. Остальные легионеры нашли себе другие команды, а к тем, кто остался я испытываю чувство особой гордости. Мы играем в футбол во благо, даже если это нелегко. Продолжить работать с «Шахтером» или вернуться домой? Конечно, продолжать, потому что это было правильно, я не думаю, что мы сделали нечто героическое или делаем что-то большее».
Ранее было известно, что у Де Дзерби было много предложений от других клубов, но итальянец решился остаться в «Шахтере».