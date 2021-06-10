Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 1
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
Футбол (1 событие из 1) показать все
Евро-2020 2021
Календарь Таблица
22:00 Турция - Италия -:- Запланирован

Суркис: «Де Дзерби в «Шахтере»? Меня не интересует, кого наш соперник взял тренером»

Президент «Динамо» высказался о назначении итальянца в донецком клубе
Футбол Украинская Премьер-лига
15:25
Суркис: «Де Дзерби в «Шахтере»? Меня не интересует, кого наш соперник взял тренером»
Игорь Суркис / Фото: Футбол 24

Президент «Динамо» Игорь Суркис в шоу «BurBuzz» высказался о назначении Роберто Де Дзерби на пост наставника «Шахтера».

«Выбор Роберто Де Дзерби – это прерогатива «Шахтера», президента клуба Рината Ахметова. Он принял для себя такое решение, он с этим тренером надеется на успех, точно так же, как мы с нашим тренером надеемся на дальнейший успех.

У меня нет каких-то особенных ощущений, я не изучал Де Дзерби. Он показывал хорошие результаты в чемпионате Италии и показывает хороший футбол, который прививается донецкому «Шахтеру» много лет. «Шахтер» будет сильнее, мы будем сильнее. Это естественно. И если другие команды станут сильнее, то наш чемпионат, даст бог, постепенно вернется к такому уровню, когда мы восхищались нашими успехами в еврокубках. «Динамо» играло в полуфинале Кубка UEFA, «Шахтер» выиграл этот трофей, наши команды выходили в плей-офф Лиги чемпионов. Хочется не локальных успехов, а глобальных.

Выйти из группы Лиги чемпионов – это успех, а пройти как можно дальше – это успех с плюсом. Все хотят держать кубок над головой, но мы должны оценивать реалии наши, уровень нашего чемпионата, нужно оценивать уровень соперников в еврокубках, мечтать можно и нужно, но это очень тяжелый путь.

Чего ожидаю от «Шахтера» при новом тренере? Я ничего не ожидаю, меня не интересует, кого «Шахтер» взял тренером. Меня интересует одно – как прогрессирует моя команда. В этом году мы выиграли все, что можно было выиграть, мы попали напрямую в Лигу чемпионов. Хотелось бы, чтобы в новом сезоне «Динамо» выступило в Лиге чемпионов лучше, чем в прошлом году. Как оно будет, покажет время.

Мирча Луческу абсолютно спокойно относится к назначению Де Дзерби, он профессиональный тренер, ему приходилось играть против великих тренеров – Моуриньо, Липпи, у него большая карьера и у него нет никакой паники. Характеристику Де Дзерби можно будет дать по окончании сезона».


Напомним, «Шахтер» осуществил первый трансфер при Де Дзерби – купил Педриньо у «Бенфики» за 18 миллионов евро.

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Игорь Суркис Динамо Киев

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

«Динамо» продаст Русина, Луческу не заинтересован в форварде – источник
«Динамо» продаст Русина, Луческу не заинтересован в форварде – источник
Футбол Украинская Премьер-лига
11:44
Соль: «С «Динамо» очень сложно вести переговоры»
Соль: «С «Динамо» очень сложно вести переговоры»
Футбол Украинская Премьер-лига
9 июня 19:28
Защитник «Ворсклы»: «Молодым клубам сложно попасть в ЛЧ, потому что у нас уже есть «Шахтер» и «Динамо»
Защитник «Ворсклы»: «Молодым клубам сложно попасть в ЛЧ, потому что у нас уже есть «Шахтер» и «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
9 июня 16:53
Вербич занимается с тренером-реабилитологом в Белграде
Вербич занимается с тренером-реабилитологом в Белграде
Футбол Украинская Премьер-лига
9 июня 14:11
Де Пеной интересуются четыре клуба из Южной и Северной Америки
Де Пеной интересуются четыре клуба из Южной и Северной Америки
Футбол Украинская Премьер-лига
9 июня 12:42
Андриевский: «Через пару дней начну ездить на базу и работать там»
Андриевский: «Через пару дней начну ездить на базу и работать там»
Футбол Украинская Премьер-лига
9 июня 11:02

Новости: Футбол

Еще никогда форма сборной Украины не вызывала столько интереса. Но как выглядели ее предыдущие дизайны
История
Еще никогда форма сборной Украины не вызывала столько интереса. Но как выглядели ее предыдущие дизайны
Сборная Украины
15:41
Миколенко: «Присутствует некоторое волнение перед первым матчем на Евро»
Миколенко: «Присутствует некоторое волнение перед первым матчем на Евро»
Сборная Украины
15:41
«Манчестер Юнайтед» согласовал условия контракта с Санчо
«Манчестер Юнайтед» согласовал условия контракта с Санчо
Премьер-Лига (Англия)
15:41
Суркис: «Де Дзерби в «Шахтере»? Меня не интересует, кого наш соперник взял тренером»
Суркис: «Де Дзерби в «Шахтере»? Меня не интересует, кого наш соперник взял тренером»
Украинская Премьер-лига
15:25
В UEFA объяснили, почему слоган «Героям слава!» придется убрать из футболок сборной Украины
В UEFA объяснили, почему слоган «Героям слава!» придется убрать из футболок сборной Украины
Сборная Украины
15:21
Назаренко: «У Украины есть предпосылки громко заявить о себе на Евро-2020»
Назаренко: «У Украины есть предпосылки громко заявить о себе на Евро-2020»
Сборная Украины
15:20
Платини – о Суперлиге: «Клубы имеют полное право организовывать свои турниры»
Платини – о Суперлиге: «Клубы имеют полное право организовывать свои турниры»
В Европе
15:12
Transfermarkt назвал самых дорогих игроков мира. Месси не попал в 20-ку, а Роналду оказался за пределами топ-100
Transfermarkt назвал самых дорогих игроков мира. Месси не попал в 20-ку, а Роналду оказался за пределами топ-100
В Европе
14:57
Миколенко: «В составе сборной много игроков «Динамо»? О клубных делах сейчас вообще не думаем, только Украина»
Миколенко: «В составе сборной много игроков «Динамо»? О клубных делах сейчас вообще не думаем, только Украина»
Сборная Украины
14:51
Все новости

Популярные новости

Мейвезер опозорился в бою против блогера. Что это вообще было?
Мнение
Мейвезер опозорился в бою против блогера. Что это вообще было?
Бокс Профессиональный бокс
7 июня 14:50
2
Странная победа Канады – это не только про везение. Как команда, ставшая посмешищем, выиграла ЧМ-2021
Послесловие
Странная победа Канады – это не только про везение. Как команда, ставшая посмешищем, выиграла ЧМ-2021
Хоккей Чемпионат мира
7 июня 11:28
16
Ломаченко стоит переживать? Впечатляющий нокаут Накатани – забил соперника в первом раунде и завершил его карьеру
История
Ломаченко стоит переживать? Впечатляющий нокаут Накатани – забил соперника в первом раунде и завершил его карьеру
Бокс Профессиональный бокс
5 июня 14:39
13
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Бокс Профессиональный бокс
3 июня 12:44
Мейвезер vs Логан Пол. Бой с гонорарами, которые Ломаченко, Кроуфорду и Усику не увидеть никогда
Превью
Мейвезер vs Логан Пол. Бой с гонорарами, которые Ломаченко, Кроуфорду и Усику не увидеть никогда
Бокс Профессиональный бокс
6 июня 10:12
Джошуа, Усик или, может, Кличко? Форман назвал лучшего супертяжеловеса современности
Джошуа, Усик или, может, Кличко? Форман назвал лучшего супертяжеловеса современности
Бокс Профессиональный бокс
6 июня 09:54
3
Все новости

Анонсы

Чемпионат мира по дзюдо. День 5. Видео трансляция
WEB
TV
Чемпионат мира по дзюдо. День 5. Видео трансляция
11:00
Видео трансляция взвешивания Bellator 260: Лима – Амосов
TV
Видео трансляция взвешивания Bellator 260: Лима – Амосов
20:00
PFL 4: Дебют Кларессы Шилдс в MMA и другие топ-бои. Видео трансляция
WEB
TV
PFL 4: Дебют Кларессы Шилдс в MMA и другие топ-бои. Видео трансляция
11 июня 01:00
Новак Джокович – Рафаэль Надаль. Видео трансляция
WEB
Новак Джокович – Рафаэль Надаль. Видео трансляция
11 июня 15:50
Олимпийская квалификация в Париже. Видео трансляция
WEB
Олимпийская квалификация в Париже. Видео трансляция
11 июня 19:00
Евро-2020. Турция – Италия. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Турция – Италия. Онлайн трансляция
11 июня 22:00
Евро-2020. Турция — Италия. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Турция — Италия. Видео трансляция
11 июня 22:00
Bellator 260. Лима – Амосов. Онлайн трансляция
WEB
Bellator 260. Лима – Амосов. Онлайн трансляция
12 июня 04:00
Кубок Азовского моря. Видео трансляция
WEB
TV
Кубок Азовского моря. Видео трансляция
12 июня 12:15
Евро-2020. Уэльс — Швейцария. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Уэльс — Швейцария. Видео трансляция
12 июня 16:00
Евро 2020. Уэльс - Швейцария. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Уэльс - Швейцария. Онлайн трансляция
12 июня 16:00
Первая лига. «Металлист 1925» – «ВПК-Агро». Видео трансляция
WEB
TV
Первая лига. «Металлист 1925» – «ВПК-Агро». Видео трансляция
12 июня 17:30
Евро 2020. Дания - Финляндия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Дания - Финляндия. Видео трансляция
12 июня 19:00
Евро 2020. Дания - Финляндия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Дания - Финляндия. Онлайн трансляция
12 июня 19:00
Евро-2020. Бельгия — Россия. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Бельгия — Россия. Видео трансляция
12 июня 22:00
Евро 2020. Бельгия - Россия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Бельгия - Россия. Онлайн трансляция
12 июня 22:00
Адесанья – Веттори, Фигейреду – Морено, Эдвардс – Диас. Онлайн трансляция
TV
Адесанья – Веттори, Фигейреду – Морено, Эдвардс – Диас. Онлайн трансляция
13 июня 06:00
Евро 2020. Англия - Хорватия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Хорватия. Видео трансляция
13 июня 16:00
Евро 2020. Англия - Хорватия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Хорватия. Онлайн трансляция
13 июня 16:00
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Онлайн трансляция
13 июня 16:00
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Видео трансляция
13 июня 19:00
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Видео трансляция
13 июня 22:00
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Онлайн трансляция
13 июня 22:00
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
17 июня 16:00
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
17 июня 22:00
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
WEB
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
WEB
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
WEB
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
27 июня 05:00