Суркис: «Де Дзерби в «Шахтере»? Меня не интересует, кого наш соперник взял тренером»

Игорь Суркис / Фото: Футбол 24

Президент «Динамо» Игорь Суркис в шоу «BurBuzz» высказался о назначении Роберто Де Дзерби на пост наставника «Шахтера».

У меня нет каких-то особенных ощущений, я не изучал Де Дзерби. Он показывал хорошие результаты в чемпионате Италии и показывает хороший футбол, который прививается донецкому «Шахтеру» много лет. «Шахтер» будет сильнее, мы будем сильнее. Это естественно. И если другие команды станут сильнее, то наш чемпионат, даст бог, постепенно вернется к такому уровню, когда мы восхищались нашими успехами в еврокубках. «Динамо» играло в полуфинале Кубка UEFA, «Шахтер» выиграл этот трофей, наши команды выходили в плей-офф Лиги чемпионов. Хочется не локальных успехов, а глобальных.

Выйти из группы Лиги чемпионов – это успех, а пройти как можно дальше – это успех с плюсом. Все хотят держать кубок над головой, но мы должны оценивать реалии наши, уровень нашего чемпионата, нужно оценивать уровень соперников в еврокубках, мечтать можно и нужно, но это очень тяжелый путь.

Чего ожидаю от «Шахтера» при новом тренере? Я ничего не ожидаю, меня не интересует, кого «Шахтер» взял тренером. Меня интересует одно – как прогрессирует моя команда. В этом году мы выиграли все, что можно было выиграть, мы попали напрямую в Лигу чемпионов. Хотелось бы, чтобы в новом сезоне «Динамо» выступило в Лиге чемпионов лучше, чем в прошлом году. Как оно будет, покажет время.

Мирча Луческу абсолютно спокойно относится к назначению Де Дзерби, он профессиональный тренер, ему приходилось играть против великих тренеров – Моуриньо, Липпи, у него большая карьера и у него нет никакой паники. Характеристику Де Дзерби можно будет дать по окончании сезона».