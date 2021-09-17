Де Дзерби: «Шахтер» пока выглядит не лучшим образом, но мы можем построить сильную команду»

Тренер не думает об ЛЧ

Фото: shakhtar.com

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился ожиданиями пресс-службе клуба от матча с «Мариуполем» и признался, что еще не загадывает на игру Лиги чемпионов.

Планируете ли менять тактику в следующих матчах Лиги чемпионов против «Реала» и «Интера». Задумаетесь ли об изменении стартового состава?

«Сейчас нет «Интера» – есть «Мариуполь». В прошлом сезоне «Шахтер» не выиграл чемпионат Украины. Сейчас мы должны думать о «Мариуполе». Потом Суперкубок против «Динамо» – будем думать об этом матче. Затем еще одна игра в УПЛ. Только после этого будем думать о Лиге чемпионов. «Шахтер» пока выглядит не лучшим образом, но мы можем построить сильную команду. Пока еще это не тот «Шахтер». Мы врем, если будем думать, что это тот «Шахтер», который выиграл много всего. Но у нас есть очень хороший потенциал, грандиозный».

Матч «Мариуполь» – «Шахтер» состоится 18 сентября.

Также Де Дзерби заявил, что «Шахтеру» не хватает уверенности.