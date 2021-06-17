Де Дзерби: «У Мудрика и Судакова отличные шансы закрепиться в первой команде «Шахтера»

Тренер верит в молодых игроков

Михаил Мудрик / Фото: ФК Шахтер

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби верит в молодых футболистов команды. Его слова приводит пресс-служба «горняков».

«Вопросы комплектации команды еще не завершены ни в каком направлении – ни в плане того, что кто-то может прийти в команду, ни в плане того, что кто-то ее может покинуть.

У футболистов, которые сейчас тренируются с нами (те же Бондаренко, Танковский, Сикан), есть все шансы остаться в первой команде. И я не могу сказать, что увидел их впервые. Я знакомился с командой, отсматривал достаточно много видео.

Конечно, мне нужно больше времени, чтобы посмотреть их в работе, то, как они тренируются, насколько готовы прежде всего в ментальном плане, потому что «Шахтер» – очень сильная команда. Понимаю, насколько сложно закрепиться в таком сильном коллективе.

Я очень верю в способности Мудрика и Судакова – считаю, у них отличные шансы закрепиться в первой команде. Если мы хотим быть на самых высоких рубежах, на вершине, должны верить в молодых футболистов, и прежде всего – в молодых украинских футболистов».



Ранее защитник «Шахтера» Виктор Корниенко поделился впечатлением от первой тренировки с Де Дзерби.