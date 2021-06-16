Футболист «Аякса» отказывается продлевать контракт и хочет уйти в «Шахтер»
Защитник «Шахтера» поделился впечатлениями от первой тренировки с Де Дзерби
Корниенко заявил, что ему все понравилось
Виктор Корниенко / Фото: Twitter
Защитник «Шахтера» Виктор Корниенко поделился впечатлениями от первой тренировки «горняков» с Роберто Де Дзерби. Его слова приводит пресс-служба донецкого клуба.
«После отпуска всегда тяжеловато входить в режим. Нужно физическую форму набрать, втянуться, набрать кондиции. Потом уже полегче будет. Очень интересно, новые упражнения.
Будем прислушиваться к новому тренеру и делать, что будет требовать от нас. От первой тренировки эмоции супер, интересно».
Напомним, «Шахтер» официально представил Роберто Де Дзерби.
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