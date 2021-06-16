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Защитник «Шахтера» поделился впечатлениями от первой тренировки с Де Дзерби

Корниенко заявил, что ему все понравилось
Футбол Украинская Премьер-лига
19:36
Защитник «Шахтера» поделился впечатлениями от первой тренировки с Де Дзерби
Виктор Корниенко / Фото: Twitter

Защитник «Шахтера» Виктор Корниенко поделился впечатлениями от первой тренировки «горняков» с Роберто Де Дзерби. Его слова приводит пресс-служба донецкого клуба.

«После отпуска всегда тяжеловато входить в режим. Нужно физическую форму набрать, втянуться, набрать кондиции. Потом уже полегче будет. Очень интересно, новые упражнения.

Будем прислушиваться к новому тренеру и делать, что будет требовать от нас. От первой тренировки эмоции супер, интересно».


Напомним, «Шахтер» официально представил Роберто Де Дзерби.

Петр Приходько
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Теги

Роберто Де Дзерби Шахтер Донецк Виктор Корниенко

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