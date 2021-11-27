Де Дзерби: «Вернусь в Италию, но сначала хорошо должен выполнить работу в «Шахтере»

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Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби признался tuttosport, что мотивирован работой в команде и не спешит возвращаться в Италию.

Конечно, я вернусь в Италию. Но сначала я должен хорошо выполнить работу в «Шахтере» и достичь целей, которые перед собой поставил. Я покинул Италию даже неохотно, потому что там у меня есть привязанности».