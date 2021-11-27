«Я очень любил «Шахтер». Гладкий рассказал, как оказался в «Динамо»
Де Дзерби: «Вернусь в Италию, но сначала хорошо должен выполнить работу в «Шахтере»
Тренер мотивирован добиться успеха с «горняками»
Фото: shakhtar.com
Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби признался tuttosport, что мотивирован работой в команде и не спешит возвращаться в Италию.
«Доволен клубом, менеджерами, игроками, их качествами и тем, как они выполняют мою установку. Мы только начали новый проект. Нам нужно улучшить наши знания и быть готовыми использовать то, чего нам еще не хватает, на следующем трансферном рынке.
Конечно, я вернусь в Италию. Но сначала я должен хорошо выполнить работу в «Шахтере» и достичь целей, которые перед собой поставил. Я покинул Италию даже неохотно, потому что там у меня есть привязанности».
«Шахтер» идет одним из лидеров чемпионата Украины.
Правда, из Лиги чемпионов «горняки» уже вылетели.
Комментарии 0