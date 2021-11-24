Два отмененных гола «Интера» и дубль Джеко. «Шахтер» проиграл в Милане и лишился евровесны

У «горняков» не осталось шансов даже на Лигу Европы

фото - ФК Шахтер

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Интер» принимал донецкий «Шахтер».

Уже в середине первого тайма «нерадзурри» открыли счет, но взятие ворот было не засчитано из-за офсайда.

Во второй половине встречи Лаутаро Мартинес вновь попытался вывести миланцев вперед, но и его гол был отменен из-за фола.

Но уже на 61-й минуте Эдин Джеко в конце концов забил с игры, а уже через 6 минут оформил дубль.

Поражение лишило «Шахтер» шансов на выход из группы. «Горняки» теперь не смогут попасть даже в Лигу Европы.

Лига чемпионов, группа D

«Интер» – «Шахтер» 2:0

Голы: Джеко, 61, 67.

«Интер»: Ханданович, Дармиан (Д`Амброзио, 79), Раноккия, Шкриньяр, Бастони, Димарко, Перишич, Сенси, Брозович, Чалханоглу, Барелла (Видаль, 78), Джеко, Мартинес (Корреа, 68).

«Шахтер»: Трубин, Додо, Марлон, Витао, Матвиенко, Степаненко (Маркос Антонио, 46), Соломон, Майкон, Педриньо (Бондаренко, 73), Тете (Марлос, 80), Фернандо Педро (Мудрик, 80).

Предупреждения: Витао (49).