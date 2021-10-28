«Шахтер» стал чемпионом Беларуси. Большинство очков команда заработала с Григорчуком
Де Дзерби: «Я буду рассчитывать на Дентиньо, пока он в «Шахтере»
Зимой у бразильца завершается контракт с клубом
Роберто Де Дзерби / Фото: ФК Шахтер
Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби высказался о будущем Дентиньо и его шансах попадать в состав «горняков». Слова специалиста приводит пресс-служба клуба.
- Сикан неплохо выступил в матче с «Ворсклой», но сегодня вы решили дать шанс Дентиньо, у которого зимой заканчивается контракт. Он вышел и забил. Можно ли считать, что вы рассчитываете на него и клуб предложит ему новый контракт?
– Я работаю тренером и решаю, кто лучше подходит для матча, чтобы мы победили. На мой взгляд, сегодня заслужил играть Дентиньо, поэтому он и сыграл. Столько, сколько он будет тренироваться в «Шахтере», я буду рассчитывать на него, как и на других футболистов.
Напомним, «Шахтер» переиграл «Черноморец» (3:0) в матче 1/8 финала Кубка Украины.
Комментарии 0