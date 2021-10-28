Де Дзерби: «Я буду рассчитывать на Дентиньо, пока он в «Шахтере»

Роберто Де Дзерби / Фото: ФК Шахтер

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби высказался о будущем Дентиньо и его шансах попадать в состав «горняков». Слова специалиста приводит пресс-служба клуба.

– Я работаю тренером и решаю, кто лучше подходит для матча, чтобы мы победили. На мой взгляд, сегодня заслужил играть Дентиньо, поэтому он и сыграл. Столько, сколько он будет тренироваться в «Шахтере», я буду рассчитывать на него, как и на других футболистов.