После невыразительного первого тайма «Шахтер» разгромил «Черноморец» во втором

Команда Де Дзерби вышла в четвертьфинал Кубка Украины

Фото: пресс-служба Шахтера

В матче 1/8 финала Кубка Украины «Черноморец» принимал «Шахтер».

В первом тайме игра была на удивление равной: «Черноморец» моментами выглядел даже острее именитого соперника. Донецкая команда выглядела немного уставшей.

Во втором тайме все преобразилось, «горняки» забегали быстрее, и это принесло результат. «Шахтер» сумел забить трижды за 16 минут, в воротах «Черноморца» отличились Фернандо, Маркос Антонио и Дентиньо. После этого игра была закрытой.

«Шахтер» выходит в четвертьфинал Кубка Украины, куда также уже пробились «Александрия», «Динамо» и «Ворскла».

Кубок Украины, 1/8 финала

«Черноморец» – «Шахтер» 0:3

Голы: Фернандо, 65, Маркос Антонио, 72, Дентиньо, 81