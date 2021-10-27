Кубок Украины. «Черноморец» проиграл «Шахтеру». Как это было
После невыразительного первого тайма «Шахтер» разгромил «Черноморец» во втором
Команда Де Дзерби вышла в четвертьфинал Кубка Украины
Фото: пресс-служба Шахтера
В матче 1/8 финала Кубка Украины «Черноморец» принимал «Шахтер».
В первом тайме игра была на удивление равной: «Черноморец» моментами выглядел даже острее именитого соперника. Донецкая команда выглядела немного уставшей.
Во втором тайме все преобразилось, «горняки» забегали быстрее, и это принесло результат. «Шахтер» сумел забить трижды за 16 минут, в воротах «Черноморца» отличились Фернандо, Маркос Антонио и Дентиньо. После этого игра была закрытой.
«Шахтер» выходит в четвертьфинал Кубка Украины, куда также уже пробились «Александрия», «Динамо» и «Ворскла».
Кубок Украины, 1/8 финала
«Черноморец» – «Шахтер» 0:3
Голы: Фернандо, 65, Маркос Антонио, 72, Дентиньо, 81
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