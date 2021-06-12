Де Лигт сыграет против сборной Украины

Травма паха больше не беспокоит голландца

Маттейс Де Лигт / фото - Bleacher Report

Защитник туринского «Ювентуса» и сборной Нидерландов Маттиас Де Лигт вернулся в общую группу и тренировался вместе с командой накануне матча со сборной Украины, сообщает FootballOranje.

Игрок пропустил матч со сборной Грузии из-за травмы паха, но к началу группового этапа он долечил повреждение и сможет выйти в составе на противостояние со сборной Украины.

Первый матч украинцев и голландцев на чемпионате Европы стартует уже завтра в 22:00.

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Напомним, слоган «героям слава» на футболках игроков сборной будет прикрытым.