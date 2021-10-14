Де Пена: «Мы ни в чем не уступили «Бенфике» и можем обыграть «Барселону»

Полузащитник не считает команду аутсайдером группы

Фото: ФК Динамо

Полузащитник «Динамо» Карлос де Пена заявил, что не считает команду аутсайдером группы в Лиге чемпионов.

«Мы вновь оказались в тяжелой группе. Все отнесли нас к аутсайдеру и пророчат четвертое место. Думаю, мы должны отбросить эти слухи и верить в себя, верить в то, что можем добиваться положительного результата. Игра с «Бенфикой» это показала. Мы ни в чем не уступили «Бенфике», а по моментам где-то и превзошли. Итоговый результат не то, на что мы рассчитывали. Мы имели моменты на контратаках, но в то же время сами совершали ошибки. Однако, думаю, наша игра понравилась болельщикам, и мы довели, что можем соперничать с такими командами как «Бенфика», «Барселона» и «Бавария». Впереди ожидают две игры с «Барселоной», и мы постараемся добыть столько очков, сколько сможем».

Между «Динамо» и «Баварией» большая пропасть? Это самая сильная команда, против которой вы когда-либо играли?

«Я бы не говорил в таком ключе. Здесь уместнее говорить о стоимости клубов и финансовом потенциале. «Бавария» способна тратить на покупку игрока шестьдесят, семьдесят и восемьдесят миллионов. На протяжении многих лет «Бавария» скупает лучших футболистов бундеслиги, и не только. Это делает их намного сильнее, в то же время ослабляя конкурентов по бундеслиге. «Бавария» выиграла Лигу чемпионов в прошлом году. Много футболистов «Баварии» очень долго играют вместе. «Бавария» обладает ментальностью победителя. Мое личное мнение: «Бавария» – лучшая команда в мире сегодня. И логично, что это одна из самых сильных команд, против которых я когда-либо играл».

«Барселона» в плачевном состоянии. Когда как не сейчас побеждать ее?

«Барселона» есть «Барселона», мы должны уважать их. У любой команды случаются тяжелые времена. «Барселона» находится в кризисном положении, но мы не должны недооценивать это. Мы должны показать, что можем выиграть, но не должны демонстрировать снисходительное отношение к «Барселоне». Безусловно, это уже далеко не та «Барселона» с Хави, Иньестой, Месси, Пике, Пуйолем и другими звездами. Но это та же «Барселона», если мы говорим о клубе. Мы должны приехать на «Камп Ноу» и показать свои наилучшие качества. Мы можем победить «Барселону».

Игра с «Барселоной» состоится 21 октября.