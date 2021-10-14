Де Пена – о Жерсоне: «Каждый имеет право жить так, как он считает нужным. Возможно, он кому-то не нравился»

Фото: ФК Динамо

Вингер «Динамо» Карлос Де Пена высказался о своем бывшем одноклубнике Жерсоне Родригеше.

– Каждый человек – отдельная личность. Каждый футболист имеет право жить так, как он считает нужным. Квалификация Жерсона как футболиста не вызывает сомнений. Он одаренный игрок. Его индивидуальность, возможно, кому-то не нравилась. А кому-то нравилась.

Я могу назвать Жерсона своим другом. Мы отлично ладим и продолжаем общаться. Сейчас он выбрал иной вектор развития карьеры. Однако в прошлом сезоне он сильно помог команде, этого нельзя отрицать. Он был важной фигурой в достижении титулов