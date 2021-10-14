Де Пена объяснил, чем отличались матчи с «Шахтером» в Суперкубке Украины и в УПЛ

Киевляне не добыли победу ни в одной из игр

Карлос Де Пена / фото - ФК Динамо

Хавбек киевского «Динамо» Карлос Де Пена рассказал о матчах этого сезона против «Шахтера»:

«В игре на Суперкубок мы великолепно играли первые тридцать минут, до гола «Шахтера». Они ничего не создали. Мы же имели несколько прекрасных моментов, чтобы открыть счет. После пропущенного гола и во втором тайме мы совершили несколько ошибок, открыли пространство для «Шахтера», чем они воспользовались. Игра на контратаках – это стихия «Шахтера». После того как они быстро забили два мяча, конечно, результат матча был предопределен. Во втором матче мы хорошо сыграли в защите, не позволив «Шахтеру» создать много моментов. В то же время мы имели свои моменты, один из них я не реализовал. Ничья 0:0 не устроила ни одну из команд, потому что и мы, и «Шахтер» хотели победить. Однако мы по-прежнему лидируем, так что этот результат скорее нам на руку. Мы сохранили гандикап в три очка. Чемпионат очень длинный, обе команды будут еще терять очки, так что только на финише сезона мы узнаем, кто чемпион».

В матче за Суперкубок «горняки» разгромили киевлян со счетом 3:0, а вот уже в чемпионате команды расписали мировую.

Ранее Де Пена заявил, что «Динамо» по силам обыграть «Барселону» в Лиге чемпионов.