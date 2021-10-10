Легионер «Динамо» признался, что учит украинский язык
Де Пена рассказал, в каком случае может получить шанс в сборной
Уругвайский легионер «Динамо» пока не выступа за национальную команду
10 октября 17:00
Карлос де Пена / Фото - ФК Динамо Киев
Полузащитник «Динамо» Карлос де Пена высказался о перспективах дебюта за сборную Уругвая.
Не стану скрывать, что это моя мечта. Я знаю, как непросто попасть в сборную, там собраны лучшие. У нас сильная национальная сборная. Думаю, если я проявлю себя в Лиге чемпионов, то вполне возможно, что получу этот шанс.
Отметим, что футболист имеет не только уругвайский паспорт. У хавбека есть также и итальянское гражданство.
Де Пена также признался, что учит украинский язык.
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