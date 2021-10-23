Де Пена: «Я стал бы баскетболистом или теннисистом, если бы не футбол»

Также вингер «Динамо» заявил, что практически не употребляет алкоголь

Карлос Де Пена / Фото: Динамо Киев от Шурика Вингер «Динамо» Карлос Де Пена назвал свой любимый напиток. - Любимый напиток? – Никакой алкоголь, кроме вина, не пью. Предпочитаю воду с лимоном. - Если бы не футбол, кем стал бы Карлос де Пена? – Думаю, стал бы баскетболистом или теннисистом. Люблю играть и в баскетбол, и в теннис. Но страсть номер один – футбол

Завтра «Динамо» сыграет очередной матч в УПЛ, на очереди 12-й тур. Онлайн трансляция матча «Динамо» – «Днепр-1».