Чемпионат Украины. «Динамо» – «Днепр-1». Онлайн трансляция
Де Пена: «Я стал бы баскетболистом или теннисистом, если бы не футбол»
Также вингер «Динамо» заявил, что практически не употребляет алкоголь
Карлос Де Пена / Фото: Динамо Киев от Шурика
Вингер «Динамо» Карлос Де Пена назвал свой любимый напиток.
- Любимый напиток?
– Никакой алкоголь, кроме вина, не пью. Предпочитаю воду с лимоном.
- Если бы не футбол, кем стал бы Карлос де Пена?
– Думаю, стал бы баскетболистом или теннисистом. Люблю играть и в баскетбол, и в теннис. Но страсть номер один – футбол
Завтра «Динамо» сыграет очередной матч в УПЛ, на очереди 12-й тур.
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