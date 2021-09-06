Де Йонг: «Стать игроком «Барсы» – это что-то невероятное. Освоиться мне будет несложно»

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Нападающий Люк де Йонг прокомментировал свой переход из «Севильи» в «Барселону». Слова игрока приводит пресс-служба клуба.

В «Барселоне» много разных нападающих, но я высокий и хорошо играю головой.

Понимаю, что не буду играть все время, однако у меня хорошие отношения с Роналдом Куманом со времен сборной, он знает, когда нужно использовать игрока, который хорош в воздухе.

Освоиться мне будет несложно, прекрасные ребята, а тер Штегена я знаю по менхенгладбахской «Боруссии».